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Yeni binaların altyapı ihtiyaçları karşılanıyor

Bartın Belediyesi fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karaköy Mahallesi 292.

Sokak'ta yeni yerleşim alanlarının kanalizasyon hattı ihtiyacını karşılamak üzere çalışma başlattı.


Çalışma hakkında açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Mahallelerimizde alt yapıda ve üst yapıda ihtiyaç duyulan çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu çalışmaları yaparken uzun ömürlü olmasına ve gelecekte doğabilecek ihtiyaçları da karşılamasına özen gösteriyoruz. Bu çerçevede bir alt yapı çalışması da Karaköy Mahallesi 292. Sokak'ta başlattık. Çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayacağız” dedi.

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