Yeni yerleşim alanlarında yolları düzenlemesi

Sokak'ta yol düzenleme çalışması yapılıyor.

Çalışma hakkında bilgiler veren Başkan Cemal Akın, "Göreve başladığımız günden beri vatandaşlarımıza ulaşım kolaylığı sağlamak için mahallerimizde imar planında bulunan fakat ulaşıma kapalı olan çok sayıda yolu iş makinelerimiz yardımıyla ulaşıma açarak düzenledik. Daha önce Karaköy Mahallesi'nde 286. Sokak'ta bir yolumuzu daha ulaşıma açmıştık. Ekiplerimiz açmış olduğumuz bu yolu fuller ile yol çalışması yapıyoruz. Çalışmaların tamamlanması ile yeni yerleşim yerlerimizin olduğu bu bölgemizde de vatandaşlarımızın için daha iyi ulaşım imkânı sağlamış olacağız" dedi.