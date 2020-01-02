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Yeni yılın ilk projesi 4 Ocak'ta açılıyor

Bartın Belediyesi tarafından Hürriyet Mahallesi’nde projelendirilen Hürriyet Yaşam Merkezi’nde çalışmalar tamamlandı.

Bartın Belediyesi tarafından Hürriyet Mahallesi'nde projelendirilen Hürriyet Yaşam Merkezi'nde çalışmalar tamamlandı. Yeni yılın ilk projesi 4 Ocak Cumartesi Günü saat 14.00'da açılıyor.


Daha önce Elmalık, Cumhuriyet, Kavallar, Kavaklı ve Şiremirçavuş Yaşam Merkezlerini ilimize kazandıran Bartın Belediyesi projelerine bir yenisini de Hürriyet Mahallesi'nde ekliyor. Başkan Cemal Akın'ın yeni dönem projeleri arasında yer alan Hürriyet Yaşam Merkezi 4 Ocak Cumartesi Günü saat 14.00'da yapılacak olan törenle hizmete girecek.


Konu hakkında açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Halkımız tarafından büyük beğeni toplayan yaşam merkezi projemize bir yenisini de Hürriyet Mahallesi'nde ekliyoruz. Bin 837 metrekarelik arazi üzerinde 412 metrekare kapalı, 150 metrekare açık alanı bulunan yaşam merkezi içerisinde Hürriyet Mahallesi Muhtarlık ofisini de barındırıyor. Öğrencilerimiz için etüt çalışmaları, elişi kursları, Kuran kursları, çeşitli kurslar, toplantılar, doğum günleri, eğitim faaliyetleri, sivil toplum kuruluşları etkinlikleri ve mevlit okumaları gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapacak olan Hürriyet Yaşam Merkezimizi 4 Ocak Cumartesi Günü saat 14.00'da halkımızın hizmetine sunacağız. Açılış törenimize tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

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