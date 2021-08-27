YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite rektörleriyle bir araya geldi

Dr. Orhan Uzun, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla gerçekleştirilen ve bütün üniversite rektörlerinin yer aldığı toplantıya katıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite rektörleriyle ilk kez bir araya geldiği programda, Yükseköğretim Kurulunun geleceğe dair yeni vizyonunu açıkladı. Dr. Orhan Uzun'un da katıldığı toplantıda yükseköğretim kurumlarının yeni akademik yıl ve eğitim faaliyetleri hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda “YÖK'ün Geleceğe Dair Yeni Vizyonu” hakkında bilgiler veren Özvar, “Yeni vizyonumuzun ana hatlarını yükseköğretimde büyük veri, istihdam odaklı üniversiteler, akademik üretkenlik, güçlü akademik performans, üniversite-sanayi iş birliğine dair yeni modeller, üniversitelerimizin uluslararası etkileşimleri ve nihayet son yılların önemli bir terminolojisi olan bilgi diplomasisinin yaygın kullanılması oluşturacak” dedi.

Analitik projelerin başarılı olabilmesi için iyi liderlerin öncülüğünde veri, teknoloji ve istatistiki bilgilerin önemli rol oynadığına dikkati çeken YÖK Başkanı Erol Özvar, "Yükseköğretime dair elimizde olan devasa miktardaki veriden faydalanabilmek ve üniversitelerimizi küresel bilimsel rekabette güçlendirecek şekilde dönüştürebilmek ve yönlendirebilmek ancak bu büyük verinin tahlil edilmesiyle mümkün olacaktır. İnanın, bunu başarmak üniversitelerimizde çok güçlü bir dönüşüm oluşturacaktır diye düşünmekteyim” ifadelerine yer verdi.

Konuşmasında yeni eğitim-öğretim yılı üzerinde değerlendirmelerde bulunan YÖK Başkanı Erol Özvar, neredeyse son 1,5 yıl boyunca Covid-19 salgını nedeni ile yükseköğretimde olağanüstü anlamda ciddi güçlükler ve değişimler ile karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

Özvar, “Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarımızla koordinasyonun sağlanabilmesi için salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modeli de örgün programlarda halen olduğu gibi kullanılmaya devam edebilecektir. Özellikle uygulamalı eğitimlerin gerekli tüm tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasının sağlanması program kazanımlarının elde edilmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Teorik derslerin ise salgının seyrine göre yüz yüze veya belirli bir oranda uzaktan öğretimle verilebileceğini hatırlatmakta yarar görmekteyim” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen toplantının oldukça faydalı geçtiğini ifade eden Dr. Orhan Uzun ise “Yükseköğretim alanına yönelik birçok konunun ele alındığı toplantıda tüm üniversite rektörlerimizle birlikte önemli istişarelerde bulunduk. Salgın süreci başta olmak üzere akademik üretkenlik, akademik performans, istihdam odaklı stratejiler, üniversite-sanayi iş birliği, uluslararasılaşma ve bilgi diplomasisi gibi konulara yer verildi. Akran iş birliğinin öneminin de vurgulandığı toplantıda yükseköğretim kurumlarımıza olan inancını dile getiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile birlikte destekleri ve katkıları için YÖK Yürütme Kurulu Üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Uzun, salgın süreci başta olmak üzere birçok konunun ele alınacağı Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği dönem toplantısının 3 Eylül 2021 tarihinde Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini de aktararak “Bölge üniversitelerinin birikimlerini bir araya getirerek, bölgesel kalkınmanın sağlanması ve ülke gelişimine katkı sunulması amacıyla kurulan Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği dönem toplantısına ev sahipliği yaparak birçok konuyu değerli rektörlerimizle ele alacağız. Bilimsel üretkenlik, akademik performans, araştırma ve geliştirme alt yapılarının birleştirilerek uluslararası ortaklıkların geliştirilmesi, yurtdışı ile ortak eğitim programlarının oluşturulması gibi birçok konuda görüş alışverişinde bulunulacağı toplantıda, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ile ilgili fikir alışverişinde bulunulacaktır. Bu doğrultuda YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında gerçekleştirdiğimiz toplantıda ele alınan çerçevede, eğitim-öğretim süreçlerinin gerçekleştirilmesine dair tecrübe paylaşımı yapılıp, görüş alışverişinde de bulunulacaktır” ifadelerine yer verdi.