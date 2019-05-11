YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Topçuoğlu Bartın Üniversitesi'ndeydi

Dr. Metin Topçuoğlu, Bartın Üniversitesi öğretim elemanlarıyla bir araya gelerek ‘Yeni YÖK' anlayışıyla birlikte Yükseköğretim Kurulu'nda yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeleri, ‘Yeni YÖK' anlayışıyla ilgili bugüne kadar yapılanları ile yapılacakları anlatmak ve öğretim elemanlarının görüşlerini almak üzere üniversiteleri ziyaret ediyor. Bu kapsamda Bartın Üniversitesi'ne bir ziyarette bulunan Dr. Metin Topçuoğlu, Ağdacı Kampüsü Konferans Salonu'nda öğretim elemanlarıyla bir araya geldi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte senato üyeleri ve akademik birim yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Prof. Dr. Topçuoğlu, yükseköğretim sistemindeki yapısal gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

“Öğrenci sayısı bak ımından Avrupa Yükseköğretim Alanı'nda öndeyiz”

Türkiye'nin öğrenci sayısı bakımından Avrupa Yükseköğretim Alanı'nda en önde gelen ülkesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Topçuoğlu, “Ülkemizde 206 yükseköğretim kurumu bulunmaktadır. Bunların 129'u devlet, 72'si vakıf ve 5'i vakıf meslek yüksekokuludur. Toplam öğrenci sayımız 7 milyon 728 bin 833'dür. Toplam öğretim üyesi sayımız 81 bin 627 iken, toplam öğretim elemanı sayısı ise 166 bin 801'dir. Bu sayılar göz önünde bulundurulduğunda Türkiye, öğrenci sayısı bakımından Avrupa Yükseköğretim Alanı'nın en önde gelen ülkesi durumundadır” dedi.

Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma

Yükseköğretim sisteminde yapısal değişiklik için dört ana projenin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Topçuoğlu, bunlardan birinin ‘Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma' olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Topçuoğlu, “Yeni YÖK anlayışıyla birlikte yükseköğretim sistemimizde yapısal değişikliklerle ilgili projelerimizden biri ‘Çeşitlilik - Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma'dır. Bu kapsamda bölgesel kalkınma odaklı 10 üniversitemiz, 11'i asıl ve 5'i aday olmak üzere araştırma üniversitelerimiz bulunmaktadır. Araştırma üniversitelerimizle, ülkemizin öncelikli hedefleri ve alanları kapsamında nitelikli bilgi üretimi sürecini teşvik etmeyi; araştırma yetkinliği yüksek doktoralı insan kaynağı sayısını arttırmayı; disiplinler ve kurumlararası işbirliğini güçlendirmeyi hedeflemekteyiz. Ayrıca uluslararası işbirliklerini güçlendirmek ve Türk Üniversitelerinin uluslararası sıralandırma sistemlerinde görünürlüğünü ile bilinirliğini arttırmak da hedeflerimiz arasında yer almaktadır” diye konuştu.

Hedef Odaklı Uluslararasılaşma

Prof. Dr. Topçuoğlu, Yükseköğretim sisteminde yapısal değişiklik için yapılan ana projelerinden birinin de “İdari ve Mali Açıdan Bağımsız Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun Kurulması” olduğunu da hatırlatarak bu projenin başarıyla tamamlandığını ifade etti. Ana hedeflerden bir diğeri olan “Hedef Odaklı Uluslararasılaşma” doğrultusunda da önemli bir yol kat edildiğini aktaran Prof. Dr. Topçuoğlu, “2001 yılında 16 bin 656 olan uluslararası öğrenci sayısı yıllar içerinde bir yükseliş gösterse de 2013 yılında ancak 43 bin 251'e yükseltilebilmiştir. Bunun yanında, dört sene önce 48 bin olan uluslararası öğrenci sayısı bugün 148 bini aşmıştır. Aynı zamanda Yükseköğretim Alanı'nda iş birliği mutabakat zaptı imzalanan ülke sayısı 1982-2013 yılları arasında geçen 32 yılda 15 ülke iken; 2014-2018 yılları arasında geçen 4 yılda 34 ülke olmuştur. Çok uluslu protokoller de dâhil olmak üzere toplam 233 ortak eğitim-öğretim protokolü imzalanmıştır.” dedi.

“Mevlana Programı'nın kurgusu değişti”

Mevlana Programı'nın kurgusunun değiştiğini de kaydeden Prof. Dr. Topçuoğlu, “Yeniden kurgulanan Mevlana Değişim Programı çerçevesinde, yurt dışındaki üniversitelerle üniversitelerimiz arasında imzalanan ‘Mevlana Değişim Protokolü' sayısı 3 bin 131'e ulaşmıştır. Proje tabanlı uluslararası değişim programı desteği (öncelikli alanlarda) 36 ülke üniversiteleri ile üniversitelerimiz arasında yürütülen 93 ortak bilimsel projeye, bu program kapsamında öğrenci ve akademik personel değişimi için destek sağlandı. Bu kapsamda 36 ülkeden çeşitli üniversiteler arasında başlatılan ortak bilimsel proje çerçevesinde 212 öğrenci, 315 öğretim elemanı değişimi desteklenmiştir.” diye konuştu.

Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi

Prof. Dr. Topçuoğlu, konuşmasında “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi”nden de bahsederek, “Belirlenen 8 üniversitenin öğretim elemanlarına dijital ortamda 6 haftalık bir süreçte ‘Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme' dersi verildi. Bu üniversitelerin öğrencilerine bir dönem boyunca ‘Dijital Okuryazarlık' dersi verilerek ‘aktif öğrenme' sürecinde nasıl kullanacakları öğretildi. Ayrıca belirlenen üniversitelere ‘Öğrenme Yönetim Sistemi' (LMS) ve dijital teknolojiler konusunda teknik destek de verildi.” şeklinde konuştu.

Yükseköğretim kurumlarındaki akademik açık erişim arşiv sayılarındaki artışın da altını çizen Prof. Dr. Topçuoğlu, “Akademik arşiv sayısı 145, akademik arşivi olmayan üniversite sayısı 55, erişilebilen akademik arşiv sayısı 86, içinde yayını olan akademik arşiv sayısı 78, OpenAIRE uyumlu akademik arşiv sayısı ise 35'dir. Ayrıca yapılan çalışmalar sonucunda YÖK Ulusal Tez Merkezi'nde yer alan tez sayısı 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle 520 bin 456'ya ulaşmıştır. 2017 yılında sisteme 36 bin 610 tez eklenmiş ve bunun 20 bin 617'si erişime açılmıştır. 2018 yılında ise 41 bin 816 tez sisteme eklenirken, bunun 41 bin 314 erişime açılmıştır. Yani bu yıl yüzde 98.7'ye ulaşan yüksek bir oranla bu tezlerin erişime açılması sağlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Topçuoğlu konuşmasında, tamamlanmış ve uygulamaya konulmuş projelerden de bahsederek, öğretim elemanlarından gelen soruları cevaplandırdı.

Toplantı, Rektör Uzun tarafından Prof. Dr. Topçuoğlu'na hediyelerinin verilmesi ve ardından çekilen aile fotoğrafıyla son buldu.

Toplantının ardından Kutlubey Kampüsü'ne geçen Prof. Dr. Topçuoğlu, Rektör Uzun'dan devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ayrıca yeni kurulan Spor Bilimleri Fakültesi'ne de geçen Prof. Dr. Topçuoğlu, Rektör Uzun ve beraberindekiler Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Prof. Dr. Bülent Cengiz'e de hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.