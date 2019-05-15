YÖKAK Değerlendirme Ekibi Üyeleri Bartın Üniversitesi'nde

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Dış Değerlendirme Takımı, kurumsal dış değerlendirme programı çerçevesinde Bartın Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Yükseköğretim kurumlarının güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönlerinin raporlanabileceği, sürekli iyileşme aracı olarak değerlendirilmesine imkân sağlayan ‘Kurumsal Dış Değerlendirme Programı' kapsamında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) değerlendirme ekibi üyelerinin üniversite ziyaretleri devam ediyor.

Bu kapsamda Bartın Üniversitesi'ni ziyaret eden YÖKAK Değerlendirme ekibi üyeleri, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte Senato üyeleri ve Kalite Komisyonu üyeleri ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda, Bartın Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı'nı ve Kurumsal İç Değerlendirme Raporu'nu inceleyen ekip üyeleri, üniversite yöneticileriyle görüş alış verişinde bulundu.

Ayrıca YÖKAK değerlendirme ekibi üyeleri, Kutlubey ve Ağdacı Kampüsü'nde yer alan bazı birimleri de ziyaret ederek, bilgiler aldı.

Ziyarette; YÖKAK Değerlendirme Ekibi Başkanı Prof. Dr. Sultan Taşçı ile birlikte Değerlendirme Takımı Üyeleri Prof. Dr. Ahmet Doğanay, Prof. Dr. Remzi Altunışık, Doç. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkçı, Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş ve Daire Başkanı Dilber Sarıkaya yer aldı.