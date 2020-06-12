Yola devrilen ağaç ulaşımı aksattı

Ağaçların doğal tünel oluşturduğu Bartın - Karabük karayolunda etkili olan sağanak ve fırtına sonrasında devrilen ağaç nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ulus ilçesine bağlı Bahçecik köyü mevkiinde devrilen ağacın kaldırılarak yolun tekrar trafiğe açılması için başlatılan çalışmalar yaklaşık bir saat sürdü.

Köylülerinde traktör ve motorlu testere ile destek verdiği çalışmaların ardından devrilen ağaç traktörle çekilerek yolun tekrar trafiğe açılması sağlandı. Olay sonrası bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Olay anı ise bölgede bekleyen bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuna kaydedildi.