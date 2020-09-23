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Yola fırlayan inekler kazaya sebep oluyordu

Bartın’da seyir halindeki otomobilin önüne atlayan inekler kazaya neden oluyordu.

Bartın'da seyir halindeki otomobilin önüne atlayan inekler kazaya neden oluyordu. Sürücünün dikkati olası bir kazanın önüne geçerken o anlar saniye saniye araç kamerasına yansıdı.


Bartın'da Çatmaca'dan Özel İdare Kavşağı istikametine seyir halinde olan otomobilin önüne bir anda inekler atladı. Otomobil sürücüsü Ahmet Volkan Yüzüak orta refüjden yola atlayan inekleri son anda fark etti. Yüzüak inekleri görür görmez frene bastı ve direksiyonu kırıp sağ şeride geçti. Yüzüak'ın dikkati olası bir kazayı engelledi.


O anlar araç kamerasına saniye saniye yansırken gün içinde yüzlerce aracın geçiş yaptığı yola başıboş bir şekilde fırlayan inekler ise akıllarda soru işaretleri oluşturdu.


Sürücü Yüzüak yaşadığı olayı anlatırken, “Eve dönüş yolunda sorumsuz hayvan sahipleri nedeni ile ağır bir kaza yaşanabilirdi. Hayvanların da bir canı var. Kaza olması durumunda onlar için de üzülürdüm. Hayvan sahiplerinden isteğim lütfen sorumluluklarını yerine getirsinler. Kimsenin canı yanmasın” dedi.

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