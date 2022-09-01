İhlas Haber Ajansı

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Yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı

İstanbul’dan Bartın’a seyir halinde olan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.

İstanbul'dan Bartın'a seyir halinde olan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüste bulunan 17 kişiden 4'ü yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Bartın'a seyir halinde olan R.A. yönetimindeki 50 DK 195 plakalı yolcu otobüsü Zonguldak-Bartın karayolunun İhsanoğlu mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 4 yolcu yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken devrilen otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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