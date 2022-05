YTKM'nin en iyi makale ödülü Bartın Üniversitesi'ne verildi

Dr. Selçuk Baş'ın yazarları arasında olduğu makaleye, Yollar Türk Milli Komitesi (YTKM) tarafından “En İyi Makale Ödülü” verildi.

Yollar Türk Milli Komitesinin (YTKM) her yıl ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş ya da bilimsel dergilerde yayımlanmış üç bildiriye vermekte olduğu en iyi makale ödülü bu yıl Bartın Üniversitesine verildi. Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten YTMK'nın Türkiye çapında eğitim, araştırma ve uygulama kurumları noktasında iş birliğine geliştirmek ve nitelikli çalışmalara destek vermek amacıyla düzenlenen yarışmada 32 adet bildiri ve makale değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmede Dr. Selçuk Baş'ın Chuan-Zhi Dong, Nurdan M. Apaydın, Alper İlki, F. Necati Çatbaş ile hazırladığı “Hanger Replacement Influence on Seismic Response of Suspension Bridges: Implementation to the Bosphorus Bridge Subjected to Multi-Support Excitation (Asma Köprülerin Askı Değişiminin Sismik Davranışına Olan Etkisi: Çoklu Mesnet Uyarısına Maruz Boğaziçi Köprüsü Uygulaması)” konulu makale “En İyi Makale Ödülü” aldı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Doç. Dr. Selçuk Baş ile birlikte makale yazarlarını tebrik ederek “Bir üniversiteyi ileriye taşımak her zaman o üniversitenin bileşenleri ile mümkün olmuştur. Onların çabaları ve özverileri sayesinde hem ülkemize hem de üniversitelerimize değer katan çalışmalar ortaya çıkmaktadır. Hedefimiz öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gayret sarf ederken, bilimsel anlamda büyümeyi de öncelemektir. Bu noktada aldığı başarıdan dolayı Doç. Dr. Selçuk Baş'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.