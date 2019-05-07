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Yukarı Çarşı bakımdan geçti

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hasar gören yolları bakımdan geçirerek sorunsuz ulaşım sağlamaya devam ediyor.


Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklardaki yollarda tespit edilen hasarlı noktaları, yolların yapısına uygun malzemelerle onarıyor. Ekipler son olarak çalışmalarına Yukarı Çarşı Mevkii'nde devam etti. Çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç yerinde inceledi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın; yol düzenleme çalışmaları ve diğer, alt yapıda ve üst yapıda ihtiyaç duyulan tüm çalışmaları yaparak kentte hayatı kolaylaştırmaya ve yaşam kalitesini arttırmaya devam ettiklerini söyledi.


Akın açıklamasında “ Vatandaşlarımıza sorunsuz ve sıkıntısız şekilde ulaşım sağlamak için tüm mahallelerde ihtiyaç duyulan her noktada yol düzenleme ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz hazırlamış olduğumuz program kapsamında Yukarı Çarşı Mevkii'nde araç yolunda bakım onarım çalışması yaptılar. Kentte yaşam kalitesini arttırmak için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızdan bir tanesi olan yol bakım çalışmalarımız ihtiyaç duyulan noktalarda devam edecek” dedi.

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