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Yukarı Sokak'ta yol çalışması

Bartın’da Kemerköprü Mahallesi Yuları Sokak yol ve kaldırımları Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından onarıldı.

Bartın'da Kemerköprü Mahallesi Yuları Sokak yol ve kaldırımları Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından onarıldı.


Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Cemal Akın, görevli personelden bilgiler aldı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Akın” Vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde ulaşım imkânından yararlanabilmesi için hasar gören yol ve kaldırımlarda sürekli olarak bakım ve onarım çalışmaları yapıyoruz. Ekiplerimiz geçtiğimiz hafta sonunda Kemerköprü Mahallesi Yuları Sokak'ta bakım onarım çalışmalarına devam ettiler. Çalışanlarımız ihtiyaç duyulan diğer noktalarda devam edecek” dedi.

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