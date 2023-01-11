Yüksek hava sıcaklıkları arıcılığı ve bal üretimini olumsuz etkiliyor

Yüksek hava sıcaklıklarından dolayı arıların kış uykusu olarak da bilinen kış salkımına geçememesi sonucu kolonilerde ölümler meydana gelirken bal rekoltesinde de düşüş yaşanması bekleniyor.

Yurdun birçok bölümünde mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları arıcılığı ve bal üretimini olumsuz etkiliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarından dolayı kış mevsiminde arıların kış uykusu olarak da bilinen kış salkımına düzenli olarak geçememesinden dolayı kolonilerde ölümler gözleniyor. Bu durumun bal rekoltesinde de düşüşlere neden olacağı öngörülüyor.

Bartın'a bağlı Fırınlı köyünde uzun yıllardır arıcılıkla uğraşan Hasan Arabacı mevsimsel değişikliklere bağlı olarak arıların kış salkımına geçemediklerini ifade ederek, “Bu sene genel olarak mevsimsel değişikliklerden dolayı arılarımızda yapmamız gereken mücadelelerimizi geciktirmemiz gerekiyor ve yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz? Hava sıcaklıklarını yakalayamıyoruz gerekli şekilde. Yakalayamadığımız için bazı yapmamız gereken mücadeleleri yapamıyoruz. Bunun akabinde arılar kış uykusuna yani kış salkımına da geçemedikleri için, normalde bu mevsimde arıların salkımda olması gerekiyor ama arılarımız şu anda salkımda değil. Gece giriyor salkıma, öğleden sonra hava sıcaklıkları 14-15 derecelere çıktığı zaman tekrar normal halini alıyor. Bu arıdaki tüketimi artırıyor. Tüketim arttığı zaman bizim buna dışarıdan destek olmamız gerekiyor soğuk havalarda biz bunlara çok fazla destek olamıyoruz, yardımcı olamıyoruz. Bu durumlarda arı ölümleri artabiliyor bunun için arıcılarımızın çok dikkat etmesi gerekiyor. Zaten tarımdan da gerekli yardımları yapıyorlar, geliyorlar. Kontrollerini yapıyorlar. Belirli bir dereceden sonra arılar dışarıya çıkmaz. Bu 5 derece 6 derece. Salkıma geçer ve salkımda belli bir süre kalır. Bu normalde şubat, mart gibi arı dış uçuşlara başlaması gerekir ama bu senelerde, son iki senedir daha erken başlıyor.” dedi.

Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesinde görevli Veteriner Hekim Özer Işıkyıldız'da yaşanan durum hakkında bilgiler vererek, “Bu sene haziran ayında başlayan erken yağmurlar sebebiyle kestane balında bir düşüş oldu. Bunun devamında da kış aylarında bir sıcaklık düzensizliği başladı. Hava sıcaklıkları gün içinde yükselip gecede soğuma yaşandığı için arılarda bir 14 derece kuralı vardır. Kış salkımına geçme oranı düştü. Bu sebeple arı kovandan dışarı çıkmakta gün içinde. Geri geldiği zamanda mecburen bal tüketmekte ve buda arı ölümlerine sebep olmakta. Bunun etkisi arıcımız kovana müdahale edememekte, ederse de bu kovan içindeki sıcaklığı bozmakta. Bu sebeple de ölümlerin oranı artmaktadır. Rekoltede bir düşme bekliyoruz doğal olarak. Çünkü kolonilerde bir zayıflama var şu an. Arıcımız ilaç kullanamıyor şu an, müdahale edemiyor. O yüzden biraz düşme var rekoltede. İklimsel olduğu için çok fazla bir müdahale şansı yok arıcının. Yapabileceği tek şey geç sonbahar ve erken kışta kolonilerinin ballı ve polenli peteklerini artırmak gerekiyordu. Örnek olarak göstermek gerekirse kovanların yerden yüksekliği nem açısından dikkate alındığı zaman 30-35 santimden yüksek olması gerekiyor. Havalandırmasının önemi var kovanların. Bu şekilde en azından biraz ölümler düşürülebilir” ifadelerinde bulundu.