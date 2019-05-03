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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarileri tutuklandı

Bartın’da haklarında Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan arama kayıtları bulunan 4 şüpheli, Edirne’de Yunanistan’a kaçış hazırlığı yaptıkları sırada yakalandı.

Bartın'da haklarında Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan arama kayıtları bulunan 4 şüpheli, Edirne'de Yunanistan'a kaçış hazırlığı yaptıkları sırada yakalandı. Şüphelilerden 2'si Edirne'de, 2'si de Bartın'da çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Edirne'de güvenlik sorgulamasına takılan E.M., G.M., G.Ş. ve N.Ş.'nin Bartın'da Fethullahçı Terör Örgütü'ne ('FETÖ/PDY) üye olmak suçundan aramalarının olduğu belirlendi. Yunanistan'a kaçış hazırlığında oldukları belirlenen şüphelilerden E.M. ve G.Ş. Edirne'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, FETÖ kadın yapılanması içinde sorumlu düzeyde oldukları iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen G.M. ve N.Ş. de Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.


Emniyetteki işlemlerin ardından Bartın'da adliyeye sevk edilen G.M. ve N.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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