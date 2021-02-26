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Yunuslar tekneye eşlik etti

Bartın’da tekneye eşlik eden yunuslar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bartın'da tekneye eşlik eden yunuslar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Bartın'ın Mugada sahilinde tekneye eşlik eden yunus sürüsü renkli görüntülere sahne oldu. Yunus Ateş teknesiyle açıldığı Mugada sahilinde yunus sürüsünün teknesine eşlik ettiğini görünce o anları cep telefonu kamerası ile çekip sosyal medya hesabında paylaştı.


Görüntüler büyük beğeni toplarken yunusların yaklaşık 1,5 dakika boyunca teknenin önünde adeta tekneye eşlik edercesine yüzdükleri görüldü.

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