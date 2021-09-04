Yüz yüze eğitim süreci ile ilgili görüş alışverişi

Bölge üniversitelerinin birikimlerini bir araya getirerek, bölgesel kalkınmanın sağlanması ve ülke gelişimine katkı sunulması amacıyla kurulan Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği'nin dönem toplantısı Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Erdem ile Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Prof. Dr. Sedat Yazıcı ve Prof. Dr. Sevim Çelik katıldı.

Yüz yüze eğitim süreci ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu

2021-2022 akademik yılında yüz yüze yapılacak eğitim süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Uzun, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan “Kovid-19 Tedbirlerine İlişkin Uygulama Rehberleri” hakkında bilgiler verdi.

Rektör Uzun, “2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz döneminden itibaren üniversitelerde örgün programlarda yüz yüze eğitime geçilmesi kararı ile birlikte YÖK ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğiyle ‘Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi' ile ‘Kampüs Ortamına Yönelik Uygulamalar Rehberi' olmak üzere iki ayrı rehber hazırlandı. Üniversitelerdeki eğitim-öğretim süreci ve kampüslerde alınması gereken önlemlere ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı bu rehberler, üniversitelerimizin sürece dair planlamaları için önemli bir çalışma oldu. İnanıyorum ki salgın sürecinde başarıyla eğitim-öğretime devam eden üniversitelerimizde önümüzdeki süreçlerde de bu kazanımlar arttırılarak sürdürülecektir” dedi.

Kovid-19 sürecine ilişkin tecrübe paylaşımı yapıldı

Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği Dönem Başkanı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda “Salgın sürecinde nelerin yapılması ve yüz yüze eğitim faaliyetlerinin devam edebilmesi için nelere dikkat edilmesi gerekiyor?” sorusu üzerinden katılımcı rektörlerin görüşleri alındı.

Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın Düzce Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen “HES Kodu Web Servislerinin Öğrenci Bilgi Sistemi ve Personel Bilgi Sistemi Entegrasyonu” hakkında bilgiler verdiği toplantıda, “yüz yüze eğitim”, “ders içerikleri, uygulama ve aktiviteler”, “harmanlanmış (hibrit) öğretim”, “program özelinde planlamalar”, “güvenli kampüs ortamı” ve “seyreltilmiş yoğunluk” gibi konular değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca Bartın Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Uğur Şahinkaya tarafından bir yılı aşkın süredir üzerinde çalışılan ve beta sürümlerinin yayında olduğu “MECRA” adlı genişletilebilir iletişim platformu da tanıtıldı.

Bartın Üniversitesindeki çalışmalar hakkında bilgiler verildi

Toplantının ardından katılımcı rektörler Bartın Üniversitesinin yeni yerleşkesi Kutlubey Kampüsündeki eğitim-öğretim alanları hakkında bilgiler aldı. Türkiye'deki üniversite kütüphaneleri arasında tek binada en geniş kullanım alanına sahip kütüphanelerinden biri olan Bartın Üniversitesi Kütüphanesini ziyaret eden rektörler, daha sonra 17 spor branşını tek çatı altında toplayan ülkemizin en büyük spor komplekslerinden biri olan Spor Bilimleri Fakültesi tesislerini ve ‘Sürdürülebilir Yeşil Kampüs' anlayışıyla yağmur suları biriktirilerek oluşturulan doğal göleti gezdiler.

Dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve ABD'nin Kaliforniya Eyaletinde örnekleri bulunan 80 milyon yıllık doğa harikası Güzelcehisar Lav Sütunlarını da yerinde gören Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği rektörleri, burada Bartın Üniversitesinin iştirakiyle hayata geçirilen “Turizm Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi” hakkında bilgiler aldılar.