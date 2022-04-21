Yüzlerce dinamit ve el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi

Olayla ilgili şüpheliler gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda edinilen patlayıcı madde bulundurdukları değerlendirilen ve takibe alınan şahısların adreslerine baskın düzenlendi.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalanırken şüpheli şahısların ikametlerinde ve araçlarında eş zamanlı arama yapıldı.

Yapılan aramalar sonucu bir evin kömürlüğünde 435 adet TTK ibareli dinamit lokumu, 31 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 455 adet elektrikli kapsül(patlayıcı madde), 16 adet uçlarına zamanlayıcı fitil irtibatlandırılmış ateşlemeye hazır kapsül, 8 adet elektrik kablosu, bir miktar barut, 30 metrelik zamanlayıcı fitil, 4 adet zamanlayıcı fitil ile irtibatlandırılmış kibrit ile bağlantılanan patlamaya hazır hale getirilmiş patlayıcı madde, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca ve bunlara ait 50 adet fişek, 74 adet 9x19 mm çapında fişek, dinamit yapımında kullanılan alet edavatlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Yakalanan 8 kişiden D.Y., B.K, A.Y. ve O.C. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.