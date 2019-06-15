Zıpkınla Balık Avı Türkiye şampiyonası Bartın'da yapıldı

Bartın'ın Amasra ilçesinde gerçekleştirilen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonasında 16 takım ve 50 sporcu şampiyonluk için mücadele etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından organize edilen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Bartın'ın Amasra ilçesinde gerçekleştirildi. 2 gün süren etkinlikte çeştli illerden 16 takım ve 60 sporcu kıyasıya mücadele etti. Sabahın erken saatlerinde Amasra Büyük Limandan açılan takımlar, Tarlaağzı Limanına giderek 5 saat boyunca zıpkınla balık avı gerçekleştirdi. Avın ardından sporcuların tuttuğu balıklar Amasra Kültür Park'ta oluşturulan alanda jüri üyeleri tarafından tartıldı.

Yapılan değerlendirmede bireysel sıralamada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Hakan Gencer birinci, İstanbul Boğaziçi Su Sporları Kulübünden Tufan Akbayrak ikinci, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Ozan Önen ise üncü oldu. Kulüp olarak ise, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü birinci, Bodrum Su Sporları Kulübü ikinci, İstanbul Boğaziçi Su Sporları Kulübü üçüncü oldu. Dereceye giren kulüp ve sporculara düzenlenen törenle kupa ve madalyaları teslim edildi.

Diğer yandan şampiyonada ilk 16'ya giren sporculardan milli takım aday kadrosu oluşturulacak. Daha sonra bu sporcular arasından Danimarka'da düzenlenecek olan Avrupa-Afrika Şampiyonası için 5 sporcu belirlenecek.