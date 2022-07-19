112 Acil Servis görevlisi telefon desteğiyle 10 aylık bebeğin hayatını kurtardı

Batman'da 112 Acil Servis görevlisi Acil Tıp Teknisyeni Sezai Birel, boğulma tehlikesi geçiren 10 aylık bebeğin ebeveynini telefonla yönlendirerek çocuğun hayatının kurtulmasına yardımcı oldu.

Olay, dün Batman'da yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir kadının bebeğinin nefes alamadığını ve morardığını ifade ederek sağlık personelinden yardım istedi. Gelen çağrıyı karşılayan 112 görevlisi Acil Tıp Teknisyeni Sezai Birel, panik halinde durumu anlatmaya çalışan bebeğin annesine sakin olmasını ve söylediklerini hemen yapmasını istediğini söyledi.

Olayı anlatan Birel, ”Gelen çağrıda bebeğin annesi olduğunu belirten kadının çığlıkları yükseliyordu. O sırada komşusu olduğunu söyleyen Yusuf Özdemir telefonu alarak bizimle iletişimde oldu. Bebeği yüz üstü çevirip, bebeğin sırtına vurmasını istedik. Bizim yönlendirmelerimizle nefes borusunu tıkayan cismin çıkmasını sağladık. Minik bebeğin ağlama sesini duyunca nefes almaya başladığı bilgisini teyit ederek, anneye sakin kalmasını, bulundukları adrese ambulans ve sağlık görevlilerinin yönlendirilmiş olduğunu belirttim. Karşılaşılan acil bir durumda sakin kalmanın ve yapılacak müdahale büyük önem taşıyor” dedi.

Sağlık çalışanının yönlendirmesiyle bebeğin boğazını tıkayan cismi çıkaran ailenin komşusu Yusuf Özdemir, “Dilvin bebek ölebilirdi. Bu durum herkesin başına da gelebilir. 112 görevlisinin tarifi ile bebeği kurtarabildim. İyi ki varsınız çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Olay yerine kısa zamanda ulaşan 112 ekipleri 10 aylık bebeğin rahat şekilde nefes aldığını, genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Hastaneye sevk edilmesine gerek duyulmayan minik bebeği daha sonra tekrar ziyaret eden sağlık görevlileri, bebeğin genel durumu hakkında bilgi alındığını belirtti.