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19 suçtan aranıyordu, 20'nci suçunda yakayı ele verdi

Batman’da daha önce işlediği 19 ayrı suçtan hakkında yakalama kaydı bulunan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) sıkı takibi sonucunda 20’inci suçunda suçüstü yakalandı.

Batman'da daha önce işlediği 19 ayrı suçtan hakkında yakalama kaydı bulunan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) sıkı takibi sonucunda 20'inci suçunda suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, daha önce işlediği 19 ayrı suçtan hakkında yakalama kaydı bulunan S.D. isimli şahsı sıkı takibe alan JASAT, yaptığı fiziki takip sonucunda Gercüş ilçesine bağlı Kantar köyü yakınlarında yakın akrabası olan N.D. adında bir kişiyle traktörüne binerek kaçak kazı çalışmaları başlattığını tespit etti. Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerle birlikte kazı çalışmalarının yapıldığı alanı drone ile tarayan ekipler, şahısların yerini tespit ederek suçüstü yakaladı.


Başarılı operasyonda yakalanan azılı suçlu S.D çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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