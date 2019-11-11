İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

19 yaşındaki genç düştüğü Batman Çayı'nda kayboldu

Batman’da balık avlamak için girdiği Batman Çayı’nda dengesini kaybederek suya düşen 19 yaşındaki genç, arkadaşlarının gözü önünde suda kayboldu.

Batman'da balık avlamak için girdiği Batman Çayı'nda dengesini kaybederek suya düşen 19 yaşındaki genç, arkadaşlarının gözü önünde suda kayboldu.


Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla Batman Çayı'nda balık avlamak için Bıçakçı köyü mevkiine gelen Süleyman Çelik (19), dengesini kaybederek suya düştü. Gencin suda gözden kaybolduğunu gören arkadaşları AFAD ve jandarmayı aradı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlatırken, çay kenarına gelen gencin yakınları sinir krizi geçirdi. Havanın kararması üzerine AFAD ekipleri arama çalışmalarına ara verdi. Arama kurtarma çalışmalarına havanın aydınlanması ile yeniden başlanacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.