20 bin öğrenciye iş imkanı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak projeyle kamu kuruluşlarına Türkiye genelinde 20 bin, Batman'da ise 171 öğrenciye iş imkanı sağlandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen Sosyal Çalışma Programı Projesi ile 81 ilde bulunan öğrencilere çeşitli kamu kurumlarında görevlendirilip haftanın üç günü çalışarak asgari ücret üzerinden ücretlendirmeleri yapılmaya başlandı. Batman'da da 171 öğrenci proje kapsamında işe yerleştirildi.

Konuyla ilgili bilgi veren İŞKUR Batman İl Müdürü Besim Evsiz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da dahil oldukları ve önemsedikleri bir sosyal çalışma programının İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe konulduğunu söyledi. Evsiz, "Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün organizasyonunda 20 bin aktif üniversite öğrencisine çalışma programı diye bir program başlattık. Bunun bir ayağı da illerdedir. İlimizde 171 üniversite öğrencisini merkezi kura sistemi ile belirlenerek çeşitli kamu kurumlarında haftada üç gün çalıştırmak üzere sözleşmelerimizi, görevlendirmelerimizi yaptık. Şuanda arkadaşlar çalışmaya başlamış durumdalar. Çeşitli kamu kurumlarında, kaymakamlıklarda bu görevlerini aktif bir şekilde yürütecekler" dedi.

"Gençler için çok önemli bir fırsat"

Projenin çalışma hayatına adaptasyonunu sağlamak, çalışma hayatının inceliklerini öğrenme, çalışma hayatındaki disiplini öğrenme bakımından gençler için fırsat olduğunu kaydeden Evsiz, şöyle devam etti:

"Projenin en önemli tarafı bu. Maddi kazançtan çok bence gençlerin kendilerini geliştirip kamu kurumlarında ne tür işleyişler yapılıyor, kendilerini nasıl geliştirebilirler, gelecekte kariyerlerini hangi dinamiklerle yönetebilirler en azından bunun farkında olurlar. Çalışma hayatının disiplinini bu projelerle öğrenmiş olurlar. 171 öğrencimiz batmanda çeşitli kamu kurumlarında asgari ücret üzerinden işlemleri yapılarak bir cep harçlığı da almış olacaklar. Bunların bir de diğer avantajı da şu, SSK girişleri yapılmış olacak. Emekliliğe sayılacak bu çalışma süreleri 3 ay sürecek. Yani 1 Temmuz itibariyle başlattık. Eylül itibariyle bitecek. Okullarına gittikleri zaman ilişkileri kesilmiş olacak. 15 projeyle çeşitli kamu kurumlarında bu projeyi gerçekleştirmiş olacağız. Batman'a, gençlere hayırlı olsun. Bu onlara çalışma hayatını öğrenme fırsatıdır. İnanıyorum ki bunu doğru değerlendirirler ve geleceklerine bir sermaye biriktirmiş olurlar.”