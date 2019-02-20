20 derslikli Atatürk Ortaokulu inşaatına başlandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde kentin en köklü okullarından olan Atatürk Ortaokulu için yeni bina yapımına başlandı.

Temel açma ve hafriyat çalışmaları ile Kozluk halkına müjdeyi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, göreve geldikten sonra ilçede yapılması gereken okul binaları ile ilgili bir çalışma yaptıklarını söyledi. Toprak, "Bu çalışma sonucunda Atatürk Ortaokulu'nun iki eski binada eğitim verdiği ve eğitim öğretim faaliyetlerine çok uygun olmadığı sonucuna vardık. Bu nedenle Atatürk Ortaokulu'na ivedi bir şekilde yeni bir bina yapılması gerektiği ile ilgili derhal çalışmalara başladık. Mevcut binanın hemen üst tarafında yer alan arazimizi tespit ederek okulun buraya yapılması için girişimlerde bulunduk. Okul binamız 20 derslikli olup, bittiği takdirde Atatürk Ortaokulu'muz mevcut iki eski binadan ayrılacak olup yeni binasına taşınacaktır. Taşınma işleminden sonra iki eski binanın yıkılması ve mevcut yerin Atatürk İlkokulu'na devredilmesini planlıyoruz. Ayrıca şu an ikili eğitim yapan Atatürk İlkokulu'na da 12 derslikli ek bina yapıp Atatürk İlkokulu'nun da normal eğitime geçmesini planlıyor ve hedefliyoruz. Böylelikle her iki okulun kendine ait yeterli binası ve geniş bahçeleri olacak. Tabi tüm bunların olması için inşaatımızın bitmesini bekliyoruz. İnşaat sürecinde bizlere destek olan Kaymakamımız Osman Bilici ve İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.