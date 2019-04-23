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23 Nisan'ı kağıt aracının üzerinde izledi

Batman’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilirken, Suriyeli bir çocuk kutlamaları katı atık topladığı kağıt aracının üzerinden izledi.

Batman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilirken, Suriyeli bir çocuk kutlamaları katı atık topladığı kağıt aracının üzerinden izledi.


Yapılan kutlamalara Batman Valisi Hulusi Şahin, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran'ın yanı kamu ve kurum müdürleri ile okullardan gösteriler için gelen öğrenci ve velileri katıldı. Şiir, resim, kompozisyon gibi dallarda yapılan yarışmalarda birinci gelen öğrencilere Vali Şahin hediyelerini verdi. 14 yaşında olan Suriyeli Abbas isimli çocuk, etkinliği çöp konteynerlerinin kenarından izledi. Kutlamalar devam ederken katı atıklarını koyduğu aracının üzerinde etkinliği izleyen Suriyeli Abbas, katı atık toplayarak aile geçimine destek olduğunu söyledi. Yaşıtları etkinlikte eğlenen Abbas, katı atık topladığı kağıt aracının üzerinde uzun uzun programı seyretti.

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