İhlas Haber Ajansı

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3 bin rakımlı Mereto Dağına yaban hayatı için 1 ton yem bırakıldı

Batman’da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli ile jandarma ekipleri, Sason ilçesinde 3 bin metre rakımlı Mereto Dağının eteklerine, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için 1 ton yem bıraktı.

Batman'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli ile jandarma ekipleri, Sason ilçesinde 3 bin metre rakımlı Mereto Dağının eteklerine, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için 1 ton yem bıraktı.


Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk yaşayan yaban hayvanları için 3 bin rakımlı Mereto Dağına tırmanan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli ile jandarma ekipleri, yaban hayvanlarının korunması ve beslenme sıkıntısını gidermek amacıyla yemleme çalışmaları yapıldığını belirtti.

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