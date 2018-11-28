3 maçta 17 gol atan Sason Gençlik Spor, grubunda lider

Batman Amatör Futbol Liginde mücadele eden Sason Gençlik Spor ilk hafta karşılaştığı Kozluk Karpuzlu Birliksporu 7-1, akabinde de karşılaştığı Batman Ramansporu da 7-1 yenerek lige güzel bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz pazar günü üçüncü maçını da Batman Balpınar'a karşı oynayan Sason Gençlik Spor takımı rakibini 3- 0'lık bir skorla yenerek 3 haftanın ardından 9 puan toplayarak grubunda lider olmayı başardı. İlçede bir futbol sahası olmadığı için maçlarını sürekli deplasmanda oynamak zorunda olduklarını belirten Sason Gençlik Spor kaptanı ve aynı zamanda Kulüp Başkanı olan Fırat Çelik, “Batman Amatör Futbol Liginde mücadele eden Sason Gençlik Spor takımımız, ne yazık ki ilçede futbol sahası olmadığı için maçlarımızı sürekli rakiplerimizin sahasında oynamak zorunda kalıyoruz. Takımımız son derece istekli ve disiplinli oynadığı oyunla turnuvadaki ilk üç maçımızı da kayıpsız farklı skorlarla atlatmayı başardık. Şu anda grubumuzda lideriz. Hedefimiz birinci olarak gruptan çıkmaktır. İlçemizde bir futbol sahası olsaydı maçlarımızı daha kolay kazanırdık. İlçe halkından deplasmandaki maçlarımıza katılarak takımımıza destek vermelerini istiyoruz” dedi.