İhlas Haber Ajansı

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46 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs JASAT ekiplerine yakalandı

Batman’da hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 46 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Batman'da hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 46 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, başta hırsızlık olmak üzere birçok suça karışan ve hakkında kesinleşmiş 46 yıl 1 ay hapis cezası bulunan (A.G), JASAT ekipleri tarafından yapılan sıkı takip neticesinde başarılı bir operasyonla yakalandı. Yapılan işlemlerinin ardından şahıs, cezaevine teslim edildi.

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