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55 öğrenciye kışlık mont verildi

Batman Ticaret ve Borsa Başkanı Arif Güneş, Sason Yücebağ Posta İlkokulunda okuyan 55 öğrenciye kışlık mont hediye etti.


Sason'un Yücebağ beldesinde bulunan posta İlkokulunu ziyaret ederek ihtiyaç sahibi 55 öğrenciye kışlık mont hediye eden Batman Ticaret ve Borsa Başkanı Arif Güneş, her yıl sonbahar mevsiminde benzer yardımları yaptıklarını belirtti. Güneş, “Başkanlığımız her yıl düzenle olarak ilimiz ve ilçelerimizde düzenli olarak tespit ettiğimiz okullarda bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize benzer yardımları yapıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize her kesimin imkanlar doğrultusunda yardım yapmasının önemli olduğuna inanıyorum. Eğitimi desteklemek herkesin görevidir. Öğrencilerimize yardımlarımız devam edecektir” dedi.

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