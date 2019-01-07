6 aylık iş için 4 saatte 2 bin başvuru

Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Batman'da çeşitli kamu kurumlarında istihdam edilecek olan 2 bin kişi için başvurular bu sabah başladı. Başvuruların ilk gününde 6 aylık geçici işe başvurmak için 4 saatte yaklaşık 2 bin kişinin başvuru yapıldığı öğrendi.

Batman'da çeşitli kurumlarda görevlendirilmek üzere İşkur tarafından 2 bin kişinin istihdam edileceğinin duyurulması sonrası başvurular başladı. İlk günde 4 saatte yaklaşık 2 bin kişinin başvuru yapıldı. 6 aylık geçici TYP kadrosuna başvuru yapmak için sabah erken saatte Batman İşkur Müdürlüğü önüne gelen Mehmet Karabulut, “İşsiziz, işsizlikten başvurumuzu yaptık 6 aylık işe. Bir de yaş sınırı getirmişler. Bu yaş sınırı yanlıştır bana göre. Başka yerlerde bu yaş sınırı yok sadece Batman'da var ve bunu kaldırsınlar. Bayanlarda 28, erkeklerde 36. Ama edindiğimiz bilgilere göre başka yerlerde yaş sınırı yokmuş. Askerliğini yapmamış olanı da alıyorlarmış. Batman'da da aynı olsun. Bir an önce bu sorun da çözülsün” dedi.

11 Ocak Cuma günü bitecek olan başvuru sonrası yapılacak olan incelemeler sonrası TYP kapsamında kamu kurumlarında 6 aylık olarak geçici istihdam edilecek olan 2 bin kişinin belirlenmesi için noter huzurunda kura yapılacağı öğrenildi.