630 yıllık Eyyubi Camii SPMT aracına yüklendi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan tarihi Eyyubi Camii taşınmak için SPMT aracına yüklendi.

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te taşınma hazırlığındaki 630 yıllık Eyyubi (Kızlar) Camii 352 tekerlekli kendinden tahrikli modüler SPMT aracına yüklendi. Hava şartlarının elverişli olması durumunda yarın taşınacak olan 630 yıllık ve 2 bin 400 ton ağırlığındaki tarihi cami, yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yeni Hasankeyf yerleşkesindeki koruma alanına alınacak.