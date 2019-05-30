8 askeri şehit eden teröristler böyle teslim oldu

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 4 PKK'lı terörist mağarada sıkıştırıldı. Güvenlik güçlerinin ‘teslim ol' çağrısına uyan teröristlerden 2'sinin, geçtiğimiz yıl Mardin'in Dargeçit ilçesinde 8 askerin şehit olduğu saldırının faili olduğu belirlendi.

Hasankeyf ilçesinde Batman ve Siirt polis özel harekat ekiplerinin de katılımıyla havadan ve karadan operasyon gerçekleştirildi. PKK'lı teröristlerin Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyüne gelerek işbirlikçilerden yaşamsal malzeme temin edeceği yönündeki bilgi üzerine güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi.

Yapılan inceleme sonucunda teröristlerden ikisinin İran ve Irak uyruklu olduğu, belirlendi. Operasyonlar sonucunda teröristler bir mağarada sıkıştırıldı. Güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrısının ardından teröristler mağaradan çıkarak teslim oldu. Operasyonda ayrıca çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar saniye saniye kaydedildi.

Teröristlerden ikisi 8 askerin şehit olduğu olayın faili

Öte yandan, Hasankeyf'te düzenlenen operasyonlarda teslim olan 4 teröristten 2'sinin aynı zamanda 4 Ekim 2018'de, Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Çelik köyü Umutlu Mahallesi'nde el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve Uzman Çavuş Uğur Göksu, Uzman Çavuş Ali Hekim, Uzman Çavuş Özgürcan İnce, Uzman Çavuş Okan Dinçer, Astsubay Ömer Yiğit Ulus, Uzman Çavuş Süleyman Aydın, Uzman Çavuş Neşet Gök'ün şehit olduğu saldırının faili de oldukları ortaya çıktı.