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80 yaşındaki adam tarlada ölü bulundu

Batman’ın Gercüş ilçesinde bir kişi tarlada ölü olarak bulundu.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir kişi tarlada ölü olarak bulundu.


Olay, Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Halil Ertuğrul yaklaşık bir hafta önce Hatay'ın İskenderun ilçesinden doğup büyüdüğü beldesine geldi. Burada bağ ve bahçe tarlasının olduğu yere geldiği sırada haber alınamayınca İskenderun'da kalan çocukları akrabalarını aradı ve babalarına ulaşamadıklarını söyleyerek tarlalara bakmalarını istedi. Tarlaya giden akrabaları 80 yaşındaki Halil Ertuğrul'un cansız bedenini buldu. Ertuğrul'un ölümü şüpheli değerlendirilerek 112 acil sağlık ekipleri tarafından Gercüş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Halil Ertuğrul'un cansız bedeni otopsi işlemleri için Batman'a götürülürken, ölümü şüpheli bulan güvenlik güçleri, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

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