81 ilin ürünü Batman'da tanıtıldı

Batman'da Yerli Malı Haftası kapsamında 81 ilin ürünleri yapılan etkinlikle öğrencilerle buluşturuldu. Gültepe İlkokulunda düzenlenen etkinlikte her ilin ve bölgenin ürünü sergilendi.

Batman'da Yerli Malı Haftası nedeniyle sergi açıldı. Gültepe İlkokulunda açılan sergide, 81 ile ait yöresel ürünler sergilendi. Serginin açılışına Mili Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Okul Müdürü Şehmus Eren, “Batman Gültepe İlkokulu olarak tutum yatırım ve yerli malı haftası kapsamında çok farklı bir etkinlik düzenlemek istedik. Bu amaçla ülkemizin zenginliklerini öğrencilerimize tanıtmak istedik. 81 İlimizin bütün ürünlerini okulda öğrencilerimizle buluşturduk. Bütün ilerimizde ticaret borsalarından bize ürünler geldi. Aynı zamanda kendi ilimizde kendi imkanlarımızla bula bildiğimiz ürünleri öğrencilerimizle buluşturduk. Bu sergi vesilesiyle öğrencilerimiz ülkemizin zenginliklerini 81 ilin güzelliklerini ve ürünlerini tanıma fırsatı buldu. Bize katkılarından dolayı ticaret borsamıza ve 81 ilin ticaret borsalarına çok teşekkür ediyoruz” dedi.