İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

90 yaşındaki Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Batman’da hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore Gazisi Mecit Yılmaz, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Batman'da hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore Gazisi Mecit Yılmaz, törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde yaşayan son 4 sene ise Batman'da çocuklarının yanında kalan Kore Gazisi Mecit Yılmaz vefat etti. Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyündeki törene devlet erkanı ve köylüler katıldı. Yılmaz'ın cenazesi doğup büyüdüğü Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde dualar eşliğinde toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.