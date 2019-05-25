90 yaşındaki Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Batman'da hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore Gazisi Mecit Yılmaz, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde yaşayan son 4 sene ise Batman'da çocuklarının yanında kalan Kore Gazisi Mecit Yılmaz vefat etti. Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyündeki törene devlet erkanı ve köylüler katıldı. Yılmaz'ın cenazesi doğup büyüdüğü Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde dualar eşliğinde toprağa verildi.