İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Açar'dan EMO'ya ziyaret

Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Yusuf Açar, Elektrik Mühendisleri Odası’nı (EMO) ziyaret etti.

Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Yusuf Açar, Elektrik Mühendisleri Odası'nı (EMO) ziyaret etti.


Proje Tesis Yöneticisi İzzettin Kılınç ve Sistem İşletme Mühendisi Umut Erpolat ile birlikte EMO'yu ziyaret eden İl Müdürü Açar'ı Batman Şube Başkanı Fırat Tüzün ve diğer yöneticiler karşıladı. Yaklaşık 2 saat süren ziyaret sırasında Dicle Elektrik ile EMO'nun Batman'da yaptıkları çalışmaların yanı sıra, abone uygulamaları, enerji alanında yaşanan sorunlar ve çözüm yolları ele alındı.


Ziyaretin verimli geçtiğini belirten Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Yusuf Açar, kentteki resmi kurumlar ve STK'lar ile sağlıklı bir diyalog ortamı oluşturmak istediklerini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.