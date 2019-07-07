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Adanalı öğrenciler Gercüş'te

İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Adana’dan 50 öğrenci, Batman’ın Gercüş ilçesine geldi.

İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Adana'dan 50 öğrenci, Batman'ın Gercüş ilçesine geldi.


İlçeyi gezen öğrenciler memnuniyetlerini dile getirerek bu proje sayesinde şehirlerin hem tarihi ve turistik mekanlarını gezdiklerini hem de yeni arkadaşlıklar edinme fırsatı bulduklarını söyledi. Öğrenciler, "Ülkemiz de bu tür projelerin olması çok güzel. Geziler bizim ufkumuzu genişletiyor, bizler merak ettiğimiz yerleri tanıyoruz bu proje kapsamında" dedi.


Öğrenciler, daha sonra kentin tarihi ve turistik yerlerini gezerek rehber öğretmenlerinden bilgi aldı.

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