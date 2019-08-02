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Ağaçlık alanda çıkan yangını köylüler söndürdü

Batman’ın Hasankeyf ilçesi Üçyol köyüne bağlı Kavaklı mezrasında bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, köylüler tarafından söndürüldü.

Batman'ın Hasankeyf ilçesi Üçyol köyüne bağlı Kavaklı mezrasında bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, köylüler tarafından söndürüldü.


Alınan bilgilere göre, Kavaklı mezrasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Karayoluna uzak bir noktada bulunan alandan çıkan dumanları fark eden köylüler, çevre köylerden yardım istedi. Olay yerine gelen köylüler, saatler süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangın nedeni ile yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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