Ağaçta mahsur kalan kumruyu itfaiye ekipleri kurtardı

Batman’da ağaçta kanat ve ayaklarına ip dolanması sonucu mahsur kalan kumru kuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Batman'da ağaçta kanat ve ayaklarına ip dolanması sonucu mahsur kalan kumru kuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Batman Gap Mahallesinde ağaç dalında ipe dolanıp, mahsur kalan kumru kuşunu gören vatandaşlar durumu itfaiye bildirdi. Batman Belediyesi itfaiye ekipleri merdivenli araçla gittikleri bölgede ağaçta mahsur kalan kumruyu kurtardı. Ayağına dolanan ipi söken itfaiye ekipleri kuşu serbest bıraktı. Mahsur kaldığı yerden kurtulan kuş özgürlüğe kanat çırptı.