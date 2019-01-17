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Ağır kış şartlarında yaban hayvanları için yem

Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle aç kalan yabani Hayvanların yem ihtiyacının giderilmesi amacı ile doğaya buğday, saman ve sakatat bıraktı.


Özellikle Batman'ın Sason, Kozluk, Gercüş ilçesi ve Raman Dağı'nda yağan kardan dolayı yaban hayvanlarının aç kalmaması için Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri doğaya buğday, saman ve sakatat bıraktı. Karlı ve yüksek yerlere bırakılan bu yemler sayesinde yaban hayvanlarının aç kalmaktan kurtulacağı belirtildi.

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