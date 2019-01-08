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AHBAP, Aksu ailesine sahip çıktı

Batman İlluh Mahallesinde ikamet eden ve zor koşullar altında yaşayan Aksu ailesine AHBAP sahip çıktı.


AHBAP Genel Başkanı Haluk Levent'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyurudan sonra AHBAP Batman il yönetimi harekete geçerek belediye, valilik ve bazı resmi kurumlarında yardımıyla aileye ulaşarak ailenin eksikliklerini giderdi. AHBAP İl Başkanı Serap Çakı, “Ailenin daha uygun yaşamlarını sürdürebileceği bir yer bulma adına aileyi sponsorlar ile buluşturduk ve yaşanmaz olan evden çıkartıp yeni bir eve taşıdık. Eşyalarını tamamladık. Herkese teşekkür ediyor, aynı duyarlılığı diğer ihtiyaç sahipleri için de bekliyoruz” dedi.

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