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AK Parti Batman İl Başkanı Gür, çiftçilerin sorunlarını dinledi

AK Parti Batman İl Başkanı A.

Akif Gür, Balpınar beldesini ziyaret ederek çiftçilerle bir araya geldi.


AK Parti Batman İl Başkanı Gür, Ilısu Barajının yükselmesiyle Segirka ve Zorköy'de sular altında kalan arazilerde ekim yapan vatandaşlarla görüştü. Gür, çiftçilerle bir araya gelerek sorun, talep ve önerilerini dinledi.


Gür daha sonra Balpınar Belde Belediye Başkanı Hüseyin Geylani ile bir araya gelerek Batman şehir merkezi ile belde arasındaki bağlantı yolu başta olmak üzere yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında yerinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

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