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AK Parti Batman İl Başkanı Gür esnafı ziyaret etti

AK Parti Batman İl Başkanı A.

Akif Gür, esnaf ziyaretinde bulundu.


İş yerlerini tek tek dolaşarak esnafa hayırlı işler dileyen Gür, esnafın ve vatandaşların sorun, istek ve önerileri dinleyip vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Gür, "Vatandaş ve esnafımızla buluşmak üzere gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerden büyük keyif alıyoruz. Hem çalışmalarımızı anlatıyor, hem vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Daha güzel yatırımlar, daha güzel Batman için bu sohbetlerle çözüm üretip istişare de bulunuyoruz. Daha önce olduğu gibi her anı halkın içinde olmak için değerlendirip talep ve önerileri bizzat dinliyorum. Bu şekilde memleketimize en etkili ve hızlı şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Bundan sonrada aynı anlayışla çalışacağız” dedi.

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