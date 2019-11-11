AK Parti Batman İl Başkanı Gür fidan dikimi etkiliğine katıldı

Abdullah Akif Gür, ve partililer Tarım ve Orman Bakanlığınca Geleceğe Nefes Ol sloganıyla düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı.

Başkan Gür, gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğine katılarak fidan dikti. Başkan Gür, Taksim Gezi Parkı düzenlemesi esnasında 16 ağacın yeri değiştirilirken yeşil katlediliyor diye kıyameti koparan ve ülkeyi bir kaosa sürükleyen karanlık güçlerin taşeronu örgütlerin, dikilen 11 milyon fidanı görmezlikten gelmelerini manidar bulduğunu söyledi. Gür, kültürlerinde ve inançlarında ağaç dikmenin, doğayı korumanın önemli bir görev olduğunu belirterek, "Peygamber efendimiz (sav), 'Sizden herhangi biriniz, kıyamet kopuyor olsa dahi elindeki fidanı diksin' buyuruyor. Bu kadar ağaca, yeşile önem veren bir dinin mensuplarıyız. İşte bu farkında lığı oluşturmak için bugün tüm ülkemizde olduğu gibi Batman'da da toprağa fidan diktik. Temiz su, temiz hava ve yeşil doğa her ülkede artan refahın göstergesi haline gelmiştir. Çevreyi kirletmeden bozmadan kalkınmak hem ülkemiz hem de dünyamız için hayati bir önem arz etmektedir. Çocuklarımız için yarınlarımız için doğayı korumak başlıca görevimiz olmalıdır" şeklinde konuştu.

Yapılan programa AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, merkez ilçe, kadın ve gençlik kolları üyeleri katıldı.