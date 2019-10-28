AK Parti Batman İl Başkanı Gür gençlere kitap hediye etti

Abdullah Akif Gür ve partililer Batman 3. Kitap Fuarı'nı ziyaret ederek gençlere kitap hediye etti.

Fuarda kitap stantlarını tek tek gezerek fuara iştirak eden yayınevleri yetkilileri ile sohbet eden Gür, çocuklara ve gençlere kitap hediye etti. Burada konuşan Gür, "Vatandaşlarımız ve Batman'ımız için çok önemli olduğunu düşündüğümüz 3. Kitap Fuarı'nın bu denli ilgiye karşılaşmış olması hepimizi mutlu etmiş moralimizi yükseltmiştir. Bu da vatandaşlarımızın okumaya, okuma iştirakine vermiş olduğu değeri göstermektedir. Temennimiz bu değerin daha çok yükselmesi yönündedir. İnşallah önümüzdeki yıllarda da fiziki koşulları çok daha iyi olan fuarlara ev sahipliği yapacağız" dedi.

Katılımcılar ise, gördükleri yoğun ilgiden son derece memnun olduklarını, beklentilerinin çok üstünde ilgiyle karşılaştıklarını ve bunu çevreleriyle mutlaka paylaşacaklarını kaydederek, önümüzdeki yıl daha hazırlıklı bir çalışma yapacaklarını ifade etti.

Başkan Gür daha sonra Batman Kitap Fuarı önünde gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğine katılıp kitap okudu.