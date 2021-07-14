AK Parti Batman İl Başkanı Gür, Türk Kızılay Batman Şubesine kurban bağışı yaptı

Türk Kızılay Batman Şube Başkan Vekili Mehmet Şafi Özperk, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür'ü makamında ziyaret etti. Kızılay'ın geleneksel hale gelen vekaletle kurban kesim kampanyasının 2021 yılında da devam ettiğini belirten Özperk, kampanyaya bağış yaparak destek olan Gür'e teşekkür etti. AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları Türk Kızılayı tarafından başlatılan kampanyaya destek olmaya davet etti. İslam aleminin Kurban Bayramı öncesi daha duyarlı olmaları gerektiğini belirten Gür, “Rabbim bizlere bu yılda kurban bayramına ulaşmayı nasip etti. Kurbanlarımdan birini Kızılay'a veriyorum. Bizim dini hassasiyetimize uygun şekilde gönül coğrafyamızdaki insanlara inşallah ulaştıracaklar. Tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum; devletimizin güvenli kurumlarından olan Kızılay'a gönül rahatlığıyla kurbanlarını bağışlayabilirler” diye konuştu.