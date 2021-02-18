AK Parti Batman İl Başkanı Gür, vatandaşlarla bir araya geldi

Akif Gür, Seyitler Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Gür, Başkan Yardımcıları ve Merkez İlçe Başkanı Ali Ural ile birlikte Seyitler Mahallesini ziyaret etti. Mahalle muhtarı Süleyman Rüzgar ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Gür, sorun ve talepleri dinledi. Vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Gür, mahallede yaşanan sıkıntıların giderilmesi için yoğun çaba harcayacaklarını söyledi. Mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ettiklerini belirterek, sadece seçim zamanı değil, her zaman vatandaşlarla birlikte olduklarını aktaran Gür, gösterilen ilgi ve alakadan dolayı mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Mahalle muhtarı Süleyman Rüzgar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mahallenin sorunlarının çözümü için gayret gösteren Başkan Gür ve heyetine teşekkür etti.