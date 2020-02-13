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AK Parti Batman İl Başkanı Gür: "Yeni Batman Devlet Hastanesi, 2020 yatırım programına alındı"

AK Parti Batman İl Başkanı A.

Akif Gür, yeni Batman Devlet Hastanesi'nin 2020 yılı yatırım programına alındığı duyurdu.


AK Parti İl Başkanı Akif Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile yaptıkları görüşmelerde, 500 yatak kapasiteli yeni Batman Devlet Hastanesi'nin 2020 yılı yatırım programına alınmasını talep ettiklerini hatırlattı. Başkan Gür, "Israrlı girişimlerimiz neticesinde 13 Şubat 2020 tarih ve 31037 sayılı bugünkü Resmi Gazete'de 500 yataklı yeni Batman Devlet Hastanesi'nin 2020 yılı yatırım programına alındığı yayımlanmıştır. Batman'ımız için oldukça önemli olan bu hastanenin 2020 yılı yatırım programına alınması bizi memnun etmiş olmakla birlikte AK Parti'nin ilimize verdiği önemi bir kez daha göstermiştir. Bundan sonraki süreçte bu yatırımın en hızlı şekilde bitirilip Batmanlıların hizmetine sunulması için çaba harcayacağız. Bu yatırımın ilimize hayırlı uğurlu olmasını dilerken, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sağlık Bakanımız ve Bakan yardımcılarımıza ve tüm teşkilatımıza teşekkür ederiz" dedi.

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