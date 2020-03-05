AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den CHP'li Özkoç'a tepki

Akif Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Engin Özkoç'a tepki gösterdi.

CHP' li Özkoç'un TBMM kürsüsünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösteren Gür, birlik ve beraberliğin en üst seviyede olması gerektiği bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a milli birliğe edepsizce dil uzatılmasını şiddetle kınadıklarını söyledi. Gür, "Tam anlamıyla bir varoluş mücadelesi içinde olan Türkiye'nin elini zayıflatmayı amaç edinen ihanet çetelerine ve provokatörlere, adli merciler ve milletimiz, mutlaka hesap soracaktır" dedi.