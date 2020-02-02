AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den Trump'a tepki

Akif Gür, ABD Başkanı Donald Trump'a tepki göstererek sözde Orta Doğu barış planına karşı çıktıklarını söyledi.

ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki gösteren Başkan Gür, 'Yüzyılın planı' adı altında sunulan plana şiddetle karşı çıktıklarını belirtti. Filistin halkının geleceğini tayin etme hakkının Trump ve Netanyahu'ya değil doğrudan doğruya Filistinlilere ve İslam alemine ait olduğunu aktaran Başkan Gür, "Yüce Rabbimizin çevresiyle, yani tüm Kudüs ile birlikte mübarek kıldığı Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine uzanan elleri kırmak imanımızın bir gereğidir. İmanlı ve şuurlu her Müslüman için Kudüs'ün kaderi ırkçı siyonizme ve onun uşağı emperyalizme terk edilemez. Zulüm ve terör üzerine abat olma yolunu seçen İsrail, bizim gözümüzde hiçbir zaman muteber bir devlet olmayacaktır. İstedikleri kadar plan yapsınlar, istedikleri kadar zulüm işlesinler, Allah'ın yardımı ve vicdanlı, ahlaklı, hakkı üstün tutan insanların desteğiyle Kudüs davası hep canlı ve ayakta duracaktır. Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin'in başkentidir. Bu gerçeği ne Netanyahu ne Trump ne de bir başkası asla değiştiremeyecektir. Allah'ın vaadi açık nettir ve zafer hiç kuşkusuz inananların olacaktır" dedi.