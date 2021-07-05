AK Parti Batman İl Başkanı vatandaşlarla bir araya geldi

Akif Gür, Seyitler Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkan Gür, başkan yardımcıları ve Merkez İlçe Teşkilat Başkanı Mehmet Yıldırım ile birlikte Seyitler Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle muhtarı Süleyman Rüzgar ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Gür, sorun, talep ve önerileri dinledi, ilgili birimlerle iletişime geçti. Gür, mahallede yaşanan sıkıntıların giderilmesi için yoğun çaba harcayacaklarını ve mahalle ziyaretlerine ara vermeden vatandaşlarla istişare etmeye devam edeceklerini söyledi.

İl Başkanı Gür, gösterilen ilgi ve alakadan dolayı mahalle sakinlerine teşekkür ederken mahalle muhtarı Süleyman Rüzgar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mahallenin sorunlarının çözümü için gayret gösteren Başkan Gür ve heyetine teşekkür etti.